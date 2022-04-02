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3 şehirde çıkan orman yangınları kontrol altında

Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa'nın Osmangazi ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçeleri ile Bilecik il merkezinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.