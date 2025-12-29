Google Haberler

3 şehirde yeni yılın ilk günü kent içi raylı sistemler ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, her gün milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan kent içi raylı sistemlerin Ankara, İstanbul, İzmir'de 1 Ocak günü ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. 

