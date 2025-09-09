3 (üç) aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman?

İslam dünyasında maneviyatın doruklara çıktığı, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar, her yıl olduğu gibi yine heyecanla bekleniyor. Bu hayırlı ayların ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler, şimdiden takvime göz atıyor. "Üç aylar ne zaman başlıyor" sorusu sıklaşıyor.

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Manevi yoğunluğun artırıldığı, duaların kabulüne vesile olan üç aylar 21 Aralık 2025 yılında başlayacak. Regaib Kandili ise 25 Arlık 2025'te idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Kur'an-ı Kerim'in indiği içinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.