3 üniversiteye rektör atandı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Düzce Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne rektör atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.