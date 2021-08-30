30 Ağustos, elektrikli otomobillerin ‘Sessiz Konvoy’u ile kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul’da 100’den fazla elektrikli otomobilin oluşturduğu ‘Sessiz Konvoy’ ile kutlandı.
Otomotiv sektöründe son dönemde popülaritesi artan elektrikli otomobillerin sahipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı İstanbul’da “Sessiz Konvoy” oluşturarak kutladı.
E-Garaj tarafından organize edilen ve 100’e yakın elektrikli otomobilin yer aldığı “Sessiz Konvoy”a katılanlar Maltepe Sahili’nde kontak açıp Bağdat Caddesi Caddebostan’a kadar yol aldılar.
Elektrikli otomobiller içindeki sürücü ve yolcular bayram coşkusuna bayraklarla eşlik ederken, konvoyu görenler güzergah boyunca alkışlarla destek verdi.
‘Sessiz Konvoy’a katılan otomobiller Maslak’ta yer alan E-Garaj tesislerine ulaşırken, kutlamalara burada da devam edildi.