30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde kamu kurumlarında çalışanlar, 30 Ağustos tatil mi, sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos tatil olacak ve Zafer Bayramı'nda resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.

Kamu kurumları, bankalar, PTT, noterler, kargolar 30 Ağustos'ta kapalı olacak. Bu nedenle 30 Ağustos'ta işlem yapacakların bu işlemlerini öncesinde ya da sonrasında yapmaları gerekecek.

30 Ağustos'un önemi nedir?

Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos, 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un anıldığı ulusal bayramlardan biridir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.