30 Ağustos tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal bayram olarak kutlanıyor. 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan Zafer Bayramı ulusal bayram olmasından dolayı her yıl 30 Ağustos tarihi tatil olmaktadır.

30 Ağustos hangi gün?

30 Ağustos günü 2022 yılında salı gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos günü kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlara hizmet vermemektedir.

30 Ağustos kutlamaları nasıl yapılır?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. 2012 yılında yenilenen bu yönetmeliğe göre: