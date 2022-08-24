30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?
Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl resmi tatil olarak kutlanan bir ulusal bayramdır. Ulusal bir bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde vatandaşlar, 30 Ağustos tatil mi ve 30 Ağustos hangi gün, sorularına yanıt arıyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal bayram olarak kutlanıyor. 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan Zafer Bayramı ulusal bayram olmasından dolayı her yıl 30 Ağustos tarihi tatil olmaktadır.
30 Ağustos hangi gün?
30 Ağustos günü 2022 yılında salı gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos günü kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlara hizmet vermemektedir.
30 Ağustos kutlamaları nasıl yapılır?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. 2012 yılında yenilenen bu yönetmeliğe göre:
- Zafer Bayramı törenleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülür.
- Törenler 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.
- Cumhurbaşkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk koyar; cumhurbaşkanlığında tebrikleri kabul edilir, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır. Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir.
- Başkent dışında Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mülki idare amiri makamında garnizon komutanı ve belediye başkanı ile birlikte tebrikleri kabul eder. Törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. Tören geçişi mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır. Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir.