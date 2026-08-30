30 Ağustos Zafer Bayramı (bugün) toplu taşıma, ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, bedava mı?

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30 Ağustos 1922'de, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusu, işgalci Yunan güçlerine karşı yürütülen Büyük Taarruz'un en kritik safhası olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Dumlupınar Meydan Muharebesi) kesin bir zaferle sonuçlandırdı. , Anadolu topraklarının işgalden kurtarılmasını sağlayan Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktası olan bu zafer her yıl coşkuya kutlanıyor.

Bugün aynı zamanda resmi tatil ve vatandaşlar toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak.

Ankara, İstanbul, İzmir'de de metrobüs, metro, otobüs, vapur, tramvay ücretiz hizmet verecek.