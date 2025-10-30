30 EKİM SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Bugün yine ülkemizde onlarca sarsıntı yaşandı. Bu depremlerin çoğunluğu Balıkesir Sındırgı'da meydana geldi. Bölgede artçılar yaşanmaya devam ederken en son depremler öğrenilmeye çalışılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1'lik deprem ülkeyi yine ayağa kaldırırken sarsıntı sonrası yüzlerce artçı meydana geldi. Bugün de yine bölge belik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinden bu yana "son depremler" araması sıklaşmış durumda... İşte detaylar...
Son depremler listesi (30 Ekim 2025)
09.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
08.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.5
08.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08.05 – Gördes (Manisa) – 1.4
08.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.17 – Yakutiye (Erzurum) – 1.3
07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
06.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06.13 – Simav (Kütahya) – 2.9
06.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
