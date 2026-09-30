30 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı... Barajlarda son durum nedir?

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İstanbul'da yağışlar sürerken barajların da yükselişi yüz güldürüyor. Yağışlar sonrası her gün son durum kontrol ediliyor. İSKİ bugün son verileri paylaşırken "30 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusu sıkça geliyor.

30 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 38.32'ye yükseldi. Dün bu oran %37.77'ydi.

Barajlarda son durum...

Elmalı: %81

Darlık: %58

Ömerli: %54

Alibey: %37

Terkos: %32

Büyükçekmece: %26

Istrancalar: %23

Sazlıdere: %20

Kazandere: %11

Pabuçdere: %2