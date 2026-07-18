30 ilde DEAŞ operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalanırken, haklarında adli soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Propaganda, üyelik ve finansman suçlaması

Yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte üye oldukları ve terör örgütüyle iltisaklı kişiler ile sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"

Açıklamada, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.