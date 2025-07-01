30 ilde FETÖ operasyonu: 156 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 156 kişiden 65'inin tutuklandığı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."