30 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ: İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ülkemizin birçok yerinde sarsıntılar yaşanırken Marmara Denizi'nde saat 13.34'te 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.14 km olarak belirtildi. Bu gelişme sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu" araması yoğun şekilde yapıldı. İşte AFAD son depremler listesi...

30 Mart 2026 AFAD son depremler listesi için tıklayınız

13.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.0

13.40 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.5

13.34 - Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) - 3.3

13.24 - Feke (Adana) - 1.4

13.20 - Pınarhisar (Kırklareli) - 1.3

13.07 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.5

13.04 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

12.33 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

12.29 - İspir (Erzurum) - 1.0

12.21 - Ezine (Çanakkale) - 1.3

11.52 - Karadeniz - Cide (Kastamonu) - 1.7

10.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

10.42 - Merkez (Bilecik) - 1.3

10.42 - Akdeniz - Dalaman (Muğla) - 1.6

10.30 - Soma (Manisa) - 1.2

10.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

10.14 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 2.0

10.13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

09.54 - Ege Denizi - Çeşme (İzmir) - 2.0

09.28 - Karesi (Balıkesir) - 1.2

09.05 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.4

08.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.44 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.3

08.31 - Ege Denizi - Çeşme (İzmir) - 1.8

08.27 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

07.45 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.2

07.23 - Merkez (Elazığ) - 3.2

07.23 - Biga (Çanakkale) - 1.4

07.23 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.3

06.57 - Akdeniz - Marmaris (Muğla) - 1.6