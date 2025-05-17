30 milyar dolarlık dev keşif! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz bulduk
Son dakika gelişmesi...İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yapıldığını açıkladı. Erdoğan, değeri 30 milyar dolar olan yeni keşif ile konutların doğalgaz ihtiyacının yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
"Konutların ihtiyacını 3,5 yıl boyunca karşılayacağız"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* (Hastanelerde) Kamu olarak, yıl sonuna toplam 10 bin 582 yatağı daha inşallah İstanbulluların istifadesine sunacağız.
* 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı.
* Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.
Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi
* Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık.
* Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz.