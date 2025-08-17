30 tavukla başladığı işletmesinde bin 700 tavuğa ulaştı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan Murat Onat, hobi olarak başladığı yumurta tavukçuluğunu profesyonel bir işletmeye dönüştürdü.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan ve atanamayınca üretime yönelen Onat, 30 tavukla başladığı işini bugün bin 700 tavukla sürdürüyor.

Onat, Şırnak Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle Hanke Dağı eteklerinde kurduğu çadır kümeslerde organik yumurta üretimi yapıyor. Günlük 1200’e yakın yumurta elde ettiğini belirten Onat, “Bu işe 30 tavukla hobi olarak başladım. Şimdi bin 700 tavukla geçimimizi sağlıyoruz. Organik yumurtaya talep çok yüksek. Bazen siparişlere yetişemiyorum. Hedefim 10 bin tavukluk bir işletme kurmak” dedi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Onat’ın örnek bir üretici olduğuna dikkat çekerek, “Bakanlık ve Valilik destekleriyle kapasitesini artırıyoruz. Kırsalda katma değerli üretim yaparak istihdam oluşturan Onat, bölgeye örnek bir çiftçi oldu” ifadelerini kullandı.