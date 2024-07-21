30 ton tarhana pişirip Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler!

Uşak Belediyesi tarafından Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlenen festivalde, tarhana çorbası için hazırlanan dev kazan alana kuruldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 33 aşçının önderliğinde sabah saatlerinden itibaren tarhana çorbası yapımına başlandı.

Altı saat sürdü

Hazırlık esnasında dev kazanın kapağı alana kurulan vinç yardımıyla açılıp, kapatıldı. Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve beraberindekiler, yaklaşık 6 saatte pişirilen çorbada gerekli ölçümleri ve denetimleri yaptı.

Ardından alana kurulan sahnede sonucu açıklayan Gemici, rekorun sahibi olabilmek için Guinness Word Records'un uluslararası kurallarına uymanın şart olduğunu belirterek, bu kuralların neler olduğunu anlattı.

Rekorun 26 bin 658 litreyle Hollanda'da olduğunu aktaran Gemici, 30 bin 292 litreyle Uşak Belediyesinin rekorun yeni sahibi olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük kazanı

Gemici, rekor belgesini Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a takdim etti. Yalım, tarhana çorbasının yapımında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Amacımız kesinlikle Uşak'ı tanıtmak. En büyük uhdem olan Uşak'ı tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci amacımız ise Uşak'ın sembolü olan tarhanayı daha iyi tanıtmak. Artık dünya rekortmeni, dünyanın en büyük kazanında pişen tarhananın sahibiyiz. Bu kazanda 30 bin 292 litre tarhanayı oluşturan, 2 bin 200 litre tarhanayı veren Uşak'taki tarhana üreticilerinin hepsinin kesesine bereket. Hepsinden Allah razı olsun, hepsinin emeğine sağlık." dedi.

Konuşmaların ardından tarhana çorbası alandakilere dağıtıldı.