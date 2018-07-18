300 işçi gıdadan zehirlendi
Star Rafinerisi'nde gıda zehirlenme şüphesiyle 300'e yakın işçi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisi'nde ilk belirlemelere göre 300'e yakın işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam yemek yedikten sonra bazı işçiler karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle doktora başvurdu.
İşçilere ilk müdahaleleri fabrikadaki doktor tarafından yapıldı.
Aynı şikayetlerle başvuran işçi sayısının artması üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
İlk belirlemelere göre 300'e yakın işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Aliağa, Menemen devlet hastaneleri ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde tedavi altına alındı.
İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, işçilerin tedavilerinin sürdüğünü, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.