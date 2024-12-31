31 ARALIK MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ: Milli piyango çekilişi saat kaçta, nereden izlenir?

Türkiye’de her yılın en büyük şans oyunu olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2024 Salı akşamı yani bu gece yapılacak olan çekiliş, milyonlarca bilet sahibini heyecanlandırıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi saat kaçta, nereden ve nasıl izlenir?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18:30’da başlayacak ve çekilişin tamamlanması yaklaşık olarak 23:30’da gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Çekilişe katılacaklar, çekilişin sonucunda büyük ikramiye, teselli ve amorti kazanan numaralarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecekler.

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2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?

Bu yıl dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, toplamda dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye dışında teselli ikramiyesi ve amorti de büyük bir merakla bekleniyor. Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca bir rakamla farklı olan bilet sahiplerine verilecek. Ayrıca, amorti ise biletin son rakamlarına göre belirlenerek, bilet bedelini kazandıracak.

Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti fiyatları

Bu yılki yılbaşı çekilişinde, çeyrek biletin fiyatı 150 TL, yarım biletin fiyatı 300 TL, tam biletin fiyatı ise 600 TL olarak belirlenmiş durumda. Biletler, Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve yetkili bayiler aracılığıyla satılmaya devam ediyor.

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Amorti nedir?

Milli Piyango’daki amorti, biletin son rakamlarının çekilmesiyle belirleniyor. İki farklı amorti numarası çekilecek ve bu numaralardan biri biletin son rakamıyla eşleşenlere, bilet bedeli kadar bir ödül verilecek.