31 Aralık okullar tatil mi, okul var mı? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

2026 yılına çok az bir süre kaldı. Yeni yıl için heyecan artarken vatandaşlar özellikle de öğrenciler 31 Aralık'ta okulların olup olmadığını sorguluyor.

Yeni yıla 1 hafta kala "31 Aralık okullar tatil mi, okul var mı" sorusu pik yapmış durumda...

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

Resmi tatil takvimine göre 31 Aralık tatil veya yarım gün tatil değil. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerinin başında olacak.

1 Ocak Türkiye’de resmi tatildir. "Yılbaşı" olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de ulusal ve resmi tatil kapsamında yer alır.