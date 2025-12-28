31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık'ta okul var mı?

Türkiye’nin dört bir yanında yeni yıl heyecanı başladı. Milyonlarca kişi geri sayıma odaklanmışken, 31 Aralık gününün çalışma ve eğitim takvimindeki yeri en çok merak edilen konu haline geldi. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak isterken "31 Aralık resmi tatil mi" sorusunu sıklıkla dile getiriyor.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

Resmi tatil takvimine göre 31 Aralık tatil veya yarım gün tatil değil. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerinin başında olacak.

1 Ocak Türkiye’de resmi tatildir. "Yılbaşı" olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de ulusal ve resmi tatil kapsamında yer alır.