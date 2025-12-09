31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak okullar ve kamu kurumları tatil mi?

Yılın son günleri yaklaşırken, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerine ilişkin çalışma düzeni sorgulanıyor. Öğrenciler ve kamu çalışanları bu iki günün tatil olup olmadığını merak ediyor. Konuya hakkında bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "31 Aralık, 1 Ocak tatil mi" şeklinde...

31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil kapsamında değildir. Bu tarihte kamu kurumları, özel sektör ve okullar olağan mesai düzeniyle çalışır. Yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.

1 Ocak Perşembe günü tatil mi?

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve bankalar 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacaktır.