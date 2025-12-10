Takvimler yılın son günlerine yaklaşırken, hem öğrenciler hem de kamu çalışanları gözlerini resmi tatil takvimine çevirdi. Yeni yıl kutlamaları öncesi, 31 Aralık’ta mesainin nasıl işleyeceği ve 1 Ocak’ta eğitime ara verilip verilmeyeceği sıkça gündeme geliyor. Günler ilerledikçe sıklaşan sorular "31 Aralık tam gün mü yarım gün mü", "1 Ocak resmi tatil mi, okul var mı" oluyor.

31 Aralık yarım gün mü?

31 Aralık Türkiye’de resmi tatil kapsamında değildir. Bu tarihte kamu kurumları, özel sektör ve okullar olağan mesai düzeniyle çalışır. Yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.

1 Ocak Perşembe günü tatil mi?

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve bankalar 1 Ocak Perşembe günü kapalı olacaktır.