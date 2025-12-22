31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?

Takvimlerin 31 Aralık’ı göstermesine sayılı günler kala tatil durumu gündeme taşındı. Kamu kurumları ve özel sektör için mesai saatlerinin nasıl işleyeceği yakından takip ediliyor. 1 Ocak resmi tatil kapsamında yer alırken, bir önceki günün tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...

31 Aralık yarım gün mü?

Resmi tatil takvimine göre 31 Aralık tatil veya yarım gün tatil değil. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerinin başında olacak.

1 Ocak Türkiye’de resmi tatildir. "Yılbaşı" olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de ulusal ve resmi tatil kapsamında yer alır.