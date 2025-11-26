Yılın son günü olan 31 Aralık tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kamu ve özel sektörde mesai saatlerinin nasıl düzenleneceği, tatil beklentisi olanların gündemini oluşturuyor. Yılbaşı resmi tatil olsa da, bir önceki günün durumuyla ilgili net bir bilgiye ulaşılmak isteniyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

31 Aralık yarım gün mü?

Resmi tatil takvimine göre 31 Aralık tatil veya yarım gün tatil değil. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerinin başında olacak.

1 Ocak Türkiye’de resmi tatildir. "Yılbaşı" olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de ulusal ve resmi tatil kapsamında yer alır.