31 Aralık heyecanla bekleniyor. Yılbaşının kutlanacağı 31 Aralık gecesi yeni yılın ilk saatlerine adım atılacak anlar olacakken, kutlama yapmayı planlayan vatandaşlar, 31 Aralık tatil mi, yılbaşı hangi güne denk geliyor, gibi soruların yanıtını arıyor. 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor.

Yılbaşının kutlanacağı 31 Aralık cuma gününe denk geliyor. Ancak cuma gününe denk gelen 31 Aralık günü tatil kapsamında yer almıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre 31 Aralık günü tatil kapsamında yer almazken, 1 Ocak günü ise resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu noktada 1 Ocak günü cumartesi gününe denk geliyor ve hafta sonuna denk gelmesinden ötürü çalışan ve öğrencileri etkilemiyor.

2022'de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

1 Ocak 2022 Cumartesi: Yılbaşı

23 Nisan 2022 Cumartesi: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2022 Perşembe: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9-12 Temmuz 2022 Cumartesi-Salı: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2022 Cuma: Demokrasi Bayramı

30 Ağustos 2022 Salı: Zafer Bayramı

29 Ekim 2022 Cumartesi: Cumhuriyet Bayramı