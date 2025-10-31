31 EKİM HAVA DURUMU: Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? | Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor

31 EKİM HAVA DURUMU: Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun genelinde yağış beklenmezken, sabah saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis görülecek. Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 31 Ekim 2025 tarihli son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer açık geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde araç kullanacak sürücüleri sis ve görüş mesafesi düşüklüğüne karşı uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde ise gün içinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.
Bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.
İstanbul: 12°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Bursa: 7°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 7°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 10°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
İzmir: 12°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 11°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 8°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 6°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Antalya: 15°C / 26°C – Az bulutlu ve açık
Adana: 14°C / 30°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 12°C / 28°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 6°C / 22°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
Ankara: 5°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 7°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 4°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 5°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
Bolu: 3°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 7°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 10°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 13°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu.
Samsun: 11°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 11°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 9°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Amasya: 8°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer açık.
Erzurum: -1°C / 12°C – Parçalı bulutlu
Kars: -1°C / 13°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 5°C / 19°C – Az bulutlu ve açık
Van: 3°C / 14°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 9°C / 25°C – Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 8°C / 23°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 11°C / 21°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 11°C / 23°C – Az bulutlu ve açık