31 EKİM HAVA DURUMU: Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? | Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor

Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 31 Ekim 2025 tarihli son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer açık geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde araç kullanacak sürücüleri sis ve görüş mesafesi düşüklüğüne karşı uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde ise gün içinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Bölge bölge hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

İstanbul: 12°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Bursa: 7°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 7°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 10°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

İzmir: 12°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 11°C / 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 8°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 6°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Antalya: 15°C / 26°C – Az bulutlu ve açık

Adana: 14°C / 30°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 12°C / 28°C – Az bulutlu ve açık

Isparta: 6°C / 22°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ankara: 5°C / 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 7°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 4°C / 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 5°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bolu: 3°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 7°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 10°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 13°C / 23°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu.

Samsun: 11°C / 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 11°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 9°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Amasya: 8°C / 20°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer açık.

Erzurum: -1°C / 12°C – Parçalı bulutlu

Kars: -1°C / 13°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 5°C / 19°C – Az bulutlu ve açık

Van: 3°C / 14°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 9°C / 25°C – Az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 8°C / 23°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 11°C / 21°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 11°C / 23°C – Az bulutlu ve açık

