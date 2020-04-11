31 ilde haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı

11 Nisan 2020

30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Genelgede, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbirin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 15 gün süreyle giriş-çıkış yasağı uygulanması kararının alındığı anımsatılan genelgede, bu illerde İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca valiler tarafından ek tedbirler alınması gerektiği belirtildi.

Genelgeye göre, 30 büyükşehirle Zonguldak'ta bu geceden 12 Nisan 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Yasaktan muaf olan işletmeler

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri) açık kalacak.

Ayrıca 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere; valilikler, kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar gibi dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri de açık olacak.

Sokağa çıkma yasağı dışında tutulanlar

Açık olması kararlaştırılan işletmelerde, kurumlarda çalışanların yanı sıra TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı dışında tutulanlar arasında ürün veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar da yer aldı.

Daha önceki genelgeler kapsamında, sağlık ve cenaze için verilenler hariç, düzenlenmiş olan seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacak.

Genelge kapsamındaki kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilebilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca gerekli adli işlem başlatılacak.