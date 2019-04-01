31 Mart Türkiye geneli seçim sonuçları
AK Parti 15, CHP 11, HDP 3 ve MHP 1 büyükşehirde birinci parti oldu.
Türkiye genelinde sandıkların tamamı açıldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti oyların yüzde 44,31'ini, CHP yüzde 30,11'ini almış durumda.
Seçime katılım yüzde 84,67 oldu.
Bu sonuçla AK Parti 15 büyükşehir ve 24 il belediyesini aldı.
CHP 11 büyükşehir, 10 il; MHP 1 büyükşehir, 10 il; HDP ise 3 büyükşehir ve 5 ilde birinci oldu.
İYİ Parti herhangi bir büyükşehir veya ili alamadı.
YSK Başkanından basın açıklaması