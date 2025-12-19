32 ilde DEAŞ operasyonu: 170 şüpheli yakalandı

Emniyet güçlerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüpheliler, son iki haftadır devam eden operasyonlarda gözaltına alındı.

Operasyonların ilk aşamasında 10 şüpheli tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

32 ilde eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM Şube ekipleri tarafından Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat’ta olmak üzere toplam 32 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, huzur ve istikrarı sağlamak için operasyonlara devam edileceğinin sinyalini verdi.