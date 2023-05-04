33 adet 8x8 kurtarıcı araç TSK’ya teslim edildi

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

MPG Makine Prodüksiyon Grubu tarafından üretilen 33 adet 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç (TKA) teslim töreninde konuşan MPG A.Ş. Genel Müdürü Veysel Alver, "2020'de acil alım projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'mize 29 adet mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı teslim edilmişti. Bu projenin devamı niteliğinde olan 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projemiz ile envanter bütünüz korunmuş, sahadan geri bildirimler ile daha çevik hale getirilmiştir.

Çok az sayıda ülke envanterinde olan ve muadillerinden çok daha üstün özelliklere sahip bu ürünü kahraman Türk ordumuz için yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz için gururluyuz" diye konuştu. Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ise "Ülkemizin bir sıçrama yapabilmesi için teknolojiyi kullanan ülkeler sınıfından teknolojiyi üreten ülkeler sınıfına geçmesini elzem görüyorum. Bunun da yolunun savunma sanayi projeleriyle gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

“Anadolu’nun gücüne inanıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise, Türkiye'nin kara araçlarında bütün sektörlerde kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşıladığını vurgulayarak, "Kara araçlarında sık sorulan 'Motoru nereden?' sorusunun da adım adım cevabını oluşturmaya, çeşitli güç gruplarında motorlarımızın bir kısmını teslim edip, devreye almayı, bir kısmının da geliştirme sürecini takip etmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu. Demir, “Savunma sanayimiz aslında sadece Ankara ve İstanbul merkezli değil. Anadolu merkezli olmak zorunda.

Bunu da bir politika şeklinde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü Anadolu'muzun gücüne inanıyoruz" dedi. MPG Makine Prodüksiyon Grubu tarafından üretilen 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç, Silahlı Kuvvetlerin envanterindeki arızalı ve hasarlı araçların kurtarılması amacıyla yerli ve özgün teknolojik çözümlerle tasarlandı. Dünyada birkaç ülkenin ancak muadilini üretebildiği 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç, mürettebata yüksek mayın ve balistik koruma sunarken 48 tonluk dev araç suda, engebeli ve yokuşlu arazilere meydan okuyor.