33 bin 811 kişiye kısıtlama cezası

COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 12-19 Nisan haftasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kısıtlamayı ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, gelinen aşamada mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşandığına dikkat çekilerek, “ Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde “kısmi kapanma” uygulamasına geçilmiştir. Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00’da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde, uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 12-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.” ifadelerine yer verildi.