33 ilde terör operasyonları: 267 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde dini istismar eden terör örgütlerine müzahir kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 267 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde dini istismar eden terör örgütlerine müzahir kişilerin yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihlerinde 33 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere 267 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen yabancı terörist savaşçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şüpheli gerekli idari işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Operasyonlar sonucunda şüphelilerle bağlantılı yerlerdeki aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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