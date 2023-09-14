33 yılın en kurak ağustosu: Yağışlar yüzde 60 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ağustos yağışlarıyla ilgili hazırladığı rapora göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti.

Ortalama 6,4 milimetre yağışın görüldüğü 2023 Ağustos'ta, 14,8 milimetre olan ağustos ayı normaline göre (1991-2021) yüzde 57, 16,1 milimetre olan 2022 Ağustos yağışına göre de yüzde 60 oranında düşüş yaşandı.

Yağışlar, normaline göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de azaldı. Geçen yıla göre ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış görüldü.

En fazla yağış azalması Amasya'da

İl geneli yağışlarda en fazla yağış ise 106,5 milimetre ile Rize'de, en az yağış ise 0,4 milimetre ile Mardin'de görüldü. Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.

Normaline göre 3 gün olan Türkiye genelinde ağustos ayındaki ortalama yağışlı gün sayısı, bu ağustos ayında 2,6 gün olarak belirlendi. Yağışlı gün sayıları en çok olan bölge ve iller Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 5-10 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında gerçekleşti.