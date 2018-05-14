'34 bine yakın uyuşmazlık arabuluculukla çözümlendi'

14 Mayıs 2018

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, şu ana kadar 34 bine yakın uyuşmazlığın arabuluculukla çözümlendiğini belirterek, "Geçen yıl bir iş mahkemesindeki ilk derecedeki mahkeme süresi 534 gündü. 534 günlük süreyi arabuluculukla birlikte 28 güne indirmiş bulunmaktayız." dedi.

Kentteki 27 arabulucunun ortaklaşa kurduğu Çorum Arabuluculuk Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Öztatar, 4 yıl önce hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasının, 1 Ocak'tan itibaren iş mahkemelerinde dava şartı haline getirilmesiyle Türkiye'de daha çok konuşulmaya başlandığına dikkati çekti.

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden bugüne kadar Türkiye genelinde 34 bine yakın uyuşmazlığın arabuluculuk uygulamasıyla çözüme kavuştuğunu belirten Öztatar, "Şu anda iş uyuşmazlıklarındaki sorunlar arabuluculukla 28 gün gibi kısa bir zamanda çözümlenmekte. 28 gün içerisinde işçi kardeşimiz alacağına kavuşmakta, işveren kardeşimiz de sorunu çözerek önüne bakabilmekte." diye konuştu.

Geçen yıl iş mahkemelerinde bir anlaşmazlığın 534 günde çözüme kavuştuğunu vurgulayan Öztatar, "Geçen yıl bir iş mahkemesindeki ilk derecedeki mahkeme süresi 534 gündü. 534 günlük süreyi arabuluculukla birlikte 28 güne indirmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar da 34 bine yakın uyuşmazlık arabuluculukla çözümlenmiş durumda. Baktığımızda arabuluculuğun işçi ve işveren anlaşmazlıklarında gerçekten çok faydalı olduğunu gördük. Arabulucu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yaşar da arabuluculukla ilgili birtakım kaygıların gündeme getirildiğinin altını çizerek, bu kaygıların giderilmesi için Çorum'da 27 avukatla Çorum Arabuluculuk Merkezi'ni kurduklarını anlattı. Yaşar, merkezle birlikte toplumsal barışa hizmet etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ve okunan duanın ardından merkezin açılışı yapıldı. Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum Cumhuriyet Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül, Çorum Barosu Başkanı Altan Akpınar ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA