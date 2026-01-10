34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 77 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince FETÖ’ye yönelik 34 ilde yürütülen kapsamlı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, son iki haftadır devam eden çalışmalarda 77 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 43’ünün tutuklandığını, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü bildirdi.

FETÖ yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar; Afyonkarahisar’dan Van’a, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar 34 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. İl jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda, yakalanan şüphelilerin FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurdukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklar tarafından şüpheliler hakkında adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.