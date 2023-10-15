34 kentte büyük uyuşturucu operasyonu: 190 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 kentte 'Narkogüç' adı verilen operasyonların düzenlendiğini, 190 zanlının gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya, operasyon hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Bakan, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.
Narkogüç Operasyonu'nda, uyuşturucu satıcısı ile sokak torbacısı 190 şüphelinin yakalandığını vurguladı.
Yerlikaya, şunları kaydetti: "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."