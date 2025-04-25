3.477 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? OGM 150 sözleşmeli mühendis alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı için yüz binler başvuru yaptı. Aradan yaklaşık bir ay geçerken sonuç tarihi araması tavan yaptı. Adaylar "OGM 3477 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?", "OGM 150 sözleşmeli mühendis alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap arıyor.

OGM 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3477 sözleşmeli personel alımı için sonuç tarihi paylaşılmadı. Beklentiler mayıs ayının ilk haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...

OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğünün kılavuzuna göre sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarhi 28 Nisan 2025 olarak belirlendi. Bu kapsamda sonuçların bugün ya da pazartesi günü açıklanması beklenir.