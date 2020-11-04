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348 kişi güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek

Güvenlik görevlisi alımları İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR iş ilanlarına göre 348 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İlanlara yapılacak başvurulara göre alınacak güvenlik görevlileri çeşitli illerde istihdam edilecek.

348 kişi güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek
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İŞKUR iş ilanları, çok sayıda meslek grubunun iş ilanlarına kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. Kariyerini güvenlik alanında sürdürmek isteyen ve özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylar İŞKUR ilanları arasında yer alan güvenlik görevlisi alımlarını takip ediyor. İŞKUR'da aktif ilanlara bakıldığında 396 güvenlik görevlisi alımı için başvurular sürüyor.

İlanlara göre; 3 güvenlik amiri, 340 güvenlik görevlisi, 25 silahlı güvenlik görevlisi, 9 silahsız güvenlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri İŞKUR'da devam ediyor.

İŞKUR iş ilanlarında, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Denizli, Yalova, Eskişehir, Ankara, Bilecik, Kayseri, Konya, Çanakkale, Balıkesir illerinde 340 güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Güvenlik amiri istihdamları ise Kahramanmaraş ve İstanbul illeri için olacak.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

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