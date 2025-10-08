3,5 yaşındaki Tamer Talha kanseri yendi: Fenerbahçe'den imzalı forma hediyesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Oğulcan ve Merve Oğuz çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Tamer Talha Oğuz, 14 ay süren zorlu tedavi sürecinin ardından beyin tümörünü yenmeyi başardı.

4,5 saatlik bir operasyon geçirdi

Geçtiğimiz yıl 8 Ağustos'ta yapılan kontrollerde beyninde 4x2 santimetrelik tümör tespit edilen Tamer, ertesi gün yaklaşık 4,5 saat süren bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından patoloji sonucunda dördüncü evre kötü huylu tümör teşhisi konuldu. Ancak ailesinin desteği ve doktorların çabasıyla devam eden tedavi sürecinde küçük Tamer, 23 Eylül'de yapılan MR kontrollerinde tümörden tamamen arındı.

Bu umut verici haberin ardından Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar aileye ulaşarak mutluluklarını paylaştı. Tamer'in sevincine bir destek de gönül verdiği Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri ve futbolcuları, minik taraftara imzalı forma gönderdi.

Tedavi 14,5 ay sürdü

İskenderun İtfaiyesi'nde görev yapan baba Oğulcan Oğuz, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"8 Ağustos'ta kanser teşhisi konuldu. 23 Eylül'de ise güzel haberi aldık; oğlumuz kanseri yenmişti. Yaklaşık 14,5 ay süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından şükürler olsun sağlığına kavuştu."

Oğuz, Fenerbahçe'den gelen jestin oğlunu çok mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Oğlum zaten küçük yaşına rağmen Fenerbahçeliydi. Haberi gören kulüp yetkilileri bizimle temasa geçti ve Tamer'e forma gönderdiler. Oğlum formayı görünce çok mutlu oldu, hatta o gece formasıyla uyumak istedi. Ben o sırada nöbetteydim, annesi bana fotoğrafını gönderdi. Gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye bedeldi. Oğlum için gösterdikleri bu incelik bizi çok duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu süreci atlattık, Rabbim tüm hastalara da şifa versin."