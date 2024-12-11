350 milyar dolarla dünyanın en değerli şirketi belli oldu!

Roket fırlatma, uydu ağıyla erişim sağlama gibi hizmetleriyle dikkat çeken ve Elon Musk'ın kurucusu olduğu Space X 350 milyar dolarlık piyasa değeriyle artık dünyanın en değerli şirketi.

Şirket 'en değerli' ünvanına, şirket için alımdan sonra sahip oldu. Bloomberg tarafından görülen bir iç yazışmaya göre SpaceX yatırımcıları, içeriden hisse satın almak üzere 1,25 milyar dolara kadar bir anlaşma sağlayarak şirketin toplam değerini 350 milyar dolar seviyesine çıkardı.

İç yazışma detayları

İç yazışmada belirtilene göre, hisse başına 185 dolarlık yeni fiyat, yaklaşık üç ay önce yapılan 112 dolarlık değerlemeden önemli ölçüde yüksek. Ayrıca, SpaceX’in tek başına 500 milyon dolara kadar adi hisse senedi satın almayı teklif ettiği ifade edildi.

Trump'ın başkanlığı Musk'ın servetine servet kattı

Seçim döneminde Trump'a verdiği destekle sık sık eleştirilerin hedefinde yer alsa da Musk'ın kişisel serveti 384 milyar dolara ulaşmış durumda. Trump'ın seçimden zaferle çıkmasının ardından Musk'ın şirketlerinin çok daha fazla güçleneceğini düşünen yatırımcılar sayesinde Musk servetini her geçen gün artırmaya devam ediyor.