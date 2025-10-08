8 Ekim Çarşamba hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 8 Ekim 2025 hava durumu raporu (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim Çarşamba gününe dair hava durumu raporunu paylaştı.

Son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Konya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye, Adana, Hatay, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi.

İstanbul’da sağanak başladı, sıcaklıklar düşüyor

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, gün boyunca aralıklarla sürecek.

Meteoroloji, özellikle Anadolu Yakası’nın doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Sıcaklıklar kent genelinde 4 ila 6 derece azalıyor.

Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller (8 Ekim 2025)

🟠 Turuncu kodlu uyarı (kuvvetli ve şiddetli yağış beklenen iller)

Antalya (1)



🟡 Sarı kodlu uyarı (kuvvetli yağış, rüzgar ve şimşek beklenen iller)

Adana • Ağrı • Artvin • Bingöl • Bitlis • Burdur • Elazığ • Erzincan • Erzurum • Giresun • Gümüşhane • Hakkari • Hatay • Isparta • Mersin • Kars • Kayseri • Kırşehir • Konya • Kahramanmaraş • Malatya • Muş • Nevşehir • Niğde • Rize • Sivas • Trabzon • Tunceli • Van • Yozgat • Aksaray • Bayburt • Ardahan • Karaman • Osmaniye (35)

Bölge bölge 8 ekim 2025 hava durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yağışların; Sakarya, Bilecik ve Bursa’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul: 13°C – 18°C

Bursa: 13°C – 18°C

Kırklareli: 10°C – 17°C

Çanakkale: 10°C – 19°C



Ege Bölgesi

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; İzmir, Muğla, Manisa, Kütahya, Aydın ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir: 14°C – 18°C

Manisa: 14°C – 18°C

Muğla: 12°C – 19°C

Afyonkarahisar: 10°C – 17°C



Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu. Antalya, Adana, Osmaniye, Anamur ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak şiddetli, Burdur ve Isparta çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Antalya: 18°C – 25°C

Adana: 19°C – 27°C

Hatay: 17°C – 25°C



İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Konya’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara: 13°C – 20°C

Eskişehir: 11°C – 19°C

Konya: 13°C – 19°C



Batı Karadeniz Bölgesi

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 12°C – 19°C

Zonguldak: 16°C – 18°C

Düzce: 15°C – 18°C



Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı, zamanla çok bulutlu. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Samsun: 18°C – 29°C

Amasya: 15°C – 26°C

Trabzon: 17°C – 25°C



Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Genel olarak az bulutlu ve açık. Ancak Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak geçişleri bekleniyor.

Diyarbakır: 13°C – 30°C

Gaziantep: 14°C – 25°C

Van: 10°C – 26°C