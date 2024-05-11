36. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi KKTC'de yapıldı

Bu yıl 'Tanıdan Tedaviye Giden Yol : Nükleer Teranostik' temasıyla Girne'de düzenlenen kongrede, dünya çapındaki nükleer tıp uygulamalarına paralel olarak Türkiye'de tüm güncel nükleer teranostik uygulamalara ağırlık veren bilimsel program masaya yatırıldı.

Kongre hakkında bilgi veren TNTD Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı Prof. Dr. M. Fani Bozkurt, Türkiye'de nükleer tıbbın, 1973'te birçok ülkeden daha erken bir zamanda bağımsız tıpta uzmanlık dalı olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Genç hekimler nükleer tıpta uzmanlaşıyor

Türkiye'nin nükleer tıp alanında her geçen yıl gelişme gösterdiğini belirten Bozkurt, "Nükleer tıbbın özellikle tedaviye yönelik sağladığı hızlı gelişmeler, tıpta uzmanlık sınavı tercihlerinde genç hekimlerin uzmanlık branşı olarak nükleer tıp branşına yönelmelerine katkı sağlamıştır." dedi.

Hastaların radyasyon seviyeleri daima ölçülmeli

Tedavilerle ilgili açıklamalarda bulunan Bozkurt, radyolojik tedavilerde hastanın vücudundaki radyasyon düzeyinin başka insanları etkileme ihtimali bulunduğunda hastanın özel nükleer tedavi odalarında tutulduğunu, hastaların taburcu edilmeden önce deradyasyon seviyelerinin ölçüldüğünü kaydetti.