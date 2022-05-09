3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi beklediği toplantı ertelendi.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Toplantının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in iş sağlığı ve güvenliği haftası nedeniyle programının yoğun olmasından kaynaklandığı duyuruldu.
3600 ek gösterge emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.