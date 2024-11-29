369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. Karar uyarınca 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.