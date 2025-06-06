37 kiloya düşmüştü! Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı
Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevindeyken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan ve 37 kiloya kadar düşen Candan, son olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu gözyaşları içinde sosyal medya hesabından paylaştı. Nihal Candan’ın hastanede tedavisi sürüyor.
Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan iki kardeşten Nihal Candan, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.
37 kiloya kadar düştü
Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan’ın, cezaevi sürecinde ciddi şekilde kilo kaybettiği ve 37 kiloya kadar düştüğü belirtilmişti.
Sağlık durumu bir süredir endişe yaratan Candan, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kardeşi Bahar Candan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ablasının hastanede olduğunu duyurdu.
Bahar Candan, açıklamasında ablasının sağlık durumu hakkında bilgi verirken gözyaşlarına hakim olamadı.