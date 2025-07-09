37 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), farklı bölgelerde yer alan toplam 37 taşınmazı özelleştirme kapsam ve programına dahil etti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre söz konusu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi gibi çeşitli yöntemlerle özelleştirilebilecek.

Ayrıca özelleştirme sürecinde, taşınmazın niteliği ve işin gerekliliklerine göre bu yöntemlerin biri veya birkaçı birlikte de uygulanabilecek.

Kararda, bu taşınmazlara ilişkin özelleştirme işlemlerinin en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Özelleştirme sürecinin detayları ve taşınmazların hangi illerde bulunduğu ise ÖİB tarafından yapılacak duyurularla kamuoyuna açıklanacak.