37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında toplam 37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçmasından dolayı da ifadeye yönelik aranması olan S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.