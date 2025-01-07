38 kişi hayatını kaybetmişti... Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü!

Kazakistan’ın Aktau kentinde acil iniş sırasında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının kara kutuları, Brezilya'nın başkenti Brasília’da analiz edildi. Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir laboratuvarda yapılan çalışmalar, Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan’dan temsilcilerin gözetiminde yürütüldü.

Brezilyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kara kutuların çözüm işlemlerinin tamamlandığı ve elde edilen verilerin Kazakistanlı yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Kazanın arka planı

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren ve 67 yolcu taşıyan AZAL uçağı, 2024'te Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalışırken düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kazanın ardından uçağın Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, bu olay nedeniyle uçak Aktau’ya yönlendirilmişti. Olay sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak, Rus hava sahasında meydana gelen olay nedeniyle özür dilemişti.

Kara kutular neden Brezilya’ya gönderildi?

Kara kutuların çözüm işlemi, uçağın Brezilya üretimi olması nedeniyle Brasília’daki uzman bir laboratuvarda gerçekleştirildi. Bu karar, kazanın nedenlerine ilişkin daha sağlıklı bir analiz yapılmasını sağlamak amacıyla alınmıştı.

Brezilyalı uzmanların incelemeleri sonucu elde edilen verilerin, kazanın sebeplerine ışık tutması bekleniyor.