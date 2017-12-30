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39 ilçede bin 200 polisle denetim

İstanbul'daki uygulama kapsamında, 39 ilçede bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor. Uygulama gece yarısına kadar sürecek.

39 ilçede bin 200 polisle denetim
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Kent genelinde 100 noktada yapılan uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik Şube ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin 200 polis katılıyor.

Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol ediliyor.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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